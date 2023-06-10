Абу Мери: экономическая трансформация требует более широкой правительственной коалиции

Для преобразования экономики Латвии требуется более широкая правительственная коалиция, заявил сегодня в Цесисе на заседании думы партии "Единство" председатель думы, депутат Сейма Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

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Комментируя позицию двух других правительственных партий против расширения коалиции, политик "Нового Единства" призвал партнеров по коалиции успокоиться и стать более открытыми и готовыми к обсуждению вопроса о расширении коалиции.

Против расширения коалиции выступают Национальное объединение и "Объединенный список".

Абу Мери отметил, что на этой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш уже начал переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК) о более широком составе правительства.

Глава думы "Единства" подчеркнул, что "Новое Единство" и дальше будет поддерживать Кариньша на 100%. Абу Мери также выразил уверенность, что Кариньш сможет и дальше возглавлять правительство. Кроме того, политик подчеркнул важность диалога с населением.

В субботу, 10 июня, в Цесисе проходило совместное заседание думы партии "Единство" и объединения партий "Новое Единство", на котором подводились итоги пятилетнего существования объединения, а также обсуждались тема предотвращения насилия и проблемы в образовании.