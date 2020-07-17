АЧС констатирована на двух свинофермах в Рудбаржской волости

Сегодня подтверждены вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на двух свинофермах Рудбаржской волости Скрундского края, где в общей сложности содержатся 11 500 домашних свиней, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

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Вспышка АЧС констатирована на свиноферме "Korkalns", где содержится более 9800 свиней, а также на свиноферме хозяйства "Kalna dzeniši", где содержится более 1700 домашних свиней. Затронутые АЧС свинофермы находятся на расстоянии 1,5 км друг от друга.

ПВС проводит меры по борьбе с АЧС на обеих свинофермах, в том числе планируется уничтожение 11 500 свиней.

В хозяйствах установлен карантин - в радиусе трех километров вокруг пострадавших хозяйств находится защитная зона, а в радиусе десяти километров - зона надзора. В находящихся на этой территории хозяйствах будет усиленно контролироваться соблюдение правил регистрации и биобезопасности свиней, а также состояние их здоровья. Особое внимание уделяется перевозке свиней, а также продуктов из свинины.

В зонах защиты и надзора ПВС запрещено перевозить свиней с одной фермы на другую, а также вывозить свиней и свиное мясо за пределы этих зон.

ПВС начала эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на фермы.

ПВС призывает фермеров, держащих в хозяйстве свиней, быть ответственными и соблюдать меры биобезопасности, в том числе избегать прямого или непрямого контакта домашних свиней с дикими животными. Кроме того, домашних свиней нельзя поить водой из открытых водоемов и кормить скошенной во дворе травой и термически не обработанным картофелем. Помещения свинофермы нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

Как сообщалось, первый в этом году случай заболевания домашних свиней АЧС был констатирован 6 июля в хозяйстве Гудениекской волости Кулдигского края, где находилась 31 свинья.