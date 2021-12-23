Ад, радио и последние слова. Как сейчас живут герои Stiprini stipros 2020 года

Близнецы Элвис и Райво, Рейнис, Солвита, Екатерина и Лена — герои Stiprini stipros 2020 года. Для кого-то из них минувший с публикации год был похож на ад, для кого-то ежедневная рутина практически не поменялась, для кого-то этот год оказался последним. Рассказываем, как сейчас дела у людей, которым вы помогли в прошлом году.

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Государство не может в полной мере предоставить уход тяжелобольным людям. Но это может общество — вместе вполне реально собрать деньги на оплату сиделки и помочь не выгореть родственникам больных людей. Помочь можно здесь.

А в этом материале мы рассказываем, как сейчас живут те люди, о которых мы писали год назад.

В этом году мы надеемся собрать как минимум 65 тысяч евро, чтобы обеспечить героям наших статей уход на дому и продолжать поддерживать тех людей, о которых мы писали раньше. Если нам удастся собрать больше, чем запланировано, дополнительные средства пойдут на поддержку других семей, которые подали заявку на поддержку проекта Stiprini stipros на Ziedot.lv.

Элвис и Райво. История продолжается

Элвис и Райво — близнецы из Яункалснавы. Им 22 года и у них с рождения тяжелые проблемы со здоровьем. Они не могут обойтись без ухода. Главным образом им занимается их мама Ингуна — невысокая и хрупкая женщина. Рассказывая об этой семье, нельзя обойти вниманием и их няню Мару Бутлере. Она не только неоценимый помощник, но и источник энергии и радости для всей семьи и мастер сюрпризов. Например, в свой выходной, когда у мальчиков был день рождения, она неожиданно пришла с цветами и угощением. По словам Ингуны, они оба в этот день были беспокойные, а приход няни их очень обрадовал.

Мара готова и в следующем году работать в этой семье, поэтому, как и в прошлом году, проект Stiprini stipros собирает деньги на оплату ее работы. "Будни как будни, ничего в этом году не изменилось. Райво ходил в дневной центр и на терапию, Элвис в основном сидел дому", — рассказывает Ингуна. Когда объявили чрезвычайную ситуацию, все сидели дома, и Райво, который не привык безвылазно сидеть дома, "сердился на всю эту ситуацию и на вирус".

Foto: No personīgā arhīva

На фотографии Райво и няня Мара

У братьев одинаковый диагноз, детский церебральный паралич и спастический тетрапарез. Но состояние Элвиса гораздо хуже, его ни на миг нельзя оставить одного. "У нас есть сельский дом в Лаудонской волости, и когда мы туда приезжаем, я могу оставить Райво одного в кровати на несколько часов. А Элвиса всюду беру с собой, его оставить нельзя. Он начинает плакать, если просыпается, а никого рядом нет. Иногда может случиться эпилептический припадок. А с Райво иначе, с ним можно договориться".

Райво — главный защитник младшего брата, семилетнего Ренара. "Я младшему ничего сказать не могу. Даже когда учимся", — рассказывает Ингуна.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

На фотографии Элвис

Элвис любит музыку и часто слушает Латвийское радио 2. Райво любит прогулки и в особенности Калснавский дендрарий, который находится неподалеку от их дома.

Рейнис. Год как в аду и новая беда

О парализованном 47-летнем поэте Рейнисе Рунцисе мы писали в прошлом году. 19 лет назад он попал в ДТП на скользкой дороге и остался парализованным. Все это время за ним ухаживала мама. Сейчас ей 76 лет и у нее нашли рак. Последние месяцы она сама находится в частном центре паллиативного ухода — а это огромные расходы. Вся "экосистема" семьи Рейниса под угрозой — об этом мы подробнее пишем здесь.

Foto: Māris Morkāns

В этом году мы тоже собираем деньги для этой семьи, потому что помощь сиделки теперь нужна еще больше, чем раньше.

Солвита. Последние слова

Они прожили в браке 33 года и воспитали двоих сыновей. В 2021 году, в начале апреля, Солвита умерла. Ее последние слова были "прости меня". Для Айвара ее уход был неожиданностью, хотя ему и предшествовала долгая болезнь.

Мы писали об этой семье в 2020 году. Солвита болела рассеянным склерозом уже 14 лет, и последние два года была полностью лежачей, почти не шевелилась. Айвар должен был и зарабатывать, и ухаживать за женой — мыть, кормить, менять памперс, переносить с первого этажа дома на второй и обратно. У него самого из-за этого появились проблемы со спиной и суставами.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Проект Stiprini stipros собирал деньги на сиделку для Солвиты. Айвар и до этого оплачивал несколько часов в неделю, но денег не хватало — лекарства для Солвиты стоили 300 евро в месяц, а из-за этого, что он должен был ухаживать за женой, у него не получалось много работать и много зарабатывать, выходил замкнутый круг. Читатели материалов Stiprini stipros в прошлом году пожертвовали более 78 000 евро, часть из которых пошла на помощь семье Солвиты и Айвара Лукиных.

Мы связались с Айваром спустя год и узнали, что Солвите больше не нужна помощь. По его словам, последние годы были очень тяжелыми для них обоих, часто доминирующим чувством в их отношениях была злость друг на друга — а теперь он каждый день вспоминает лучшие моменты из их совместной жизни, до болезни. И от этих воспоминаний сердце щемит еще сильнее. Их младший сын, у которого были не самые простые отношения с матерью, признается, что после ее смерти всю ночь не мог уснуть. До сих пор тяжело переживает смерть дочери и 86-летняя мать Солвиты.

До самой смерти Солвите помогала организация Ziedot.lv и Латвийское общество самаритян — две молодые женщины приходили к ней три раза в неделю на два часа. Фонд Ziedot.lv помимо соцработника оплачивал памперсы и оплатил даже перетяжку дивана, на котором постоянно лежала Солвита — она обошлась в 70 евро. После смерти женщины организация оплатила счет от крематория, составивший 600 евро.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI



По словам Айвара, пожертвования были для семьи не только материальной, но и моральной поддержкой, стимулом что-то делать. "Эта помощь создавала ощущения, что ты не один, не наедине со своими хлопотами, ты не белка в колесе", — вспоминает он.

Последние дни своей жизни Солвита очень много спала. Однажды вечером Айвар пытался разбудить жену, чтобы дать ей лекарства и покормить. Она сказала: "Прости меня". В ответ Айвар несколько раз сказал "и ты меня прости". Оказалось, это были последние слова Солвиты. Она впала в кому и умерла в Алуксненской больнице, не приходя в сознание.

Екатерина. Возвращение семьи

У Екатерины Лебедевой (30 лет) спинальная мышечная атрофия. Катя прикована к инвалидной коляске: она может двигать только пальцами на левой руке. Катя — боец. Ей не нравится, когда ее жалеют и акцентируют внимание на ее инвалидности. Она любит скорость. Максимальная скорость ее коляски — семь километров в час. Иногда она увлекается и обгоняет собеседников, поэтому во время интервью, которое проходило на улице, она все время спрашивала: "Я не слишком быстро еду?"

Диагноз уложил ее в постель на 10 дней, но она нашла в себе силы, невзирая на боль, снова научиться сидеть.

"Проект Stiprini Stipros и Ziedot.lv очень помогли. Благодаря поддержке я чувствую себя физически свободной и более спокойной. Я точно знаю, что в определенное время придет человек, который получает зарплату, и я могу рассчитывать на его время и помощь. Собранные в рамках проекта деньги пошли на оплату вечерних смен сиделки — это примерно 280 евро в месяц. Утренние смены я оплачиваю из пособия по уходу. Это еще 310 евро в месяц", — рассказывает Катя. В этом году мы тоже собираем для нее деньги, чтобы хватило на оплату сиделки и в следующем году.