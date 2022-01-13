Адамсонс не будет получать зарплату во время запрета прокуратуры на исполнение обязанностей депутата

Депутат Сейма Янис Адамсонс не получит заработную плату депутата до тех пор, пока будет в силе решение прокуратуры о запрете на исполнение им депутатских обязанностей.

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Как сообщили в пресс-службе парламента, юридическое бюро Сейма указало, что в соответствии с регламентом Сейма депутату за период службы выплачивается месячная заработная плата в порядке, установленном президиумом парламента.

Примененная прокуратурой мера пресечения означает, что депутат Сейма не имеет права осуществлять какие-либо права или полномочия депутата, поэтому он в это время не работает и не имеет права на получение вознаграждения (в том числе компенсации), сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, прокуратура запретила обвиняемому в шпионаже депутату Сейма Янису Адамсонсу исполнять обязанности депутата.

5 января за Адамсонса был внесен залог в размере 30 000 евро, и он был освобожден из-под ареста.

Также прокуратура ввела дополнительные меры пресечения — обязанность обвиняемого уведомлять о смене места жительства, запрет приближаться к определенному лицу, запрет заниматься определенными видами деятельности и покидать территорию Латвии без разрешения, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Запрет на выполнение депутатских обязанностей установлен на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.

Осенью состоятся выборы в 14-й Сейм, и пока неизвестно, когда прокуратура передаст дело в суд.

Как сообщалось, летом 2021 года Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России. 17 декабря 2021 года суд освободил его из-под ареста под залог.