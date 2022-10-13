Адаптированными вакцинами от Covid-19 за месяц привито 24 502 человека

Адаптированными вакцинами от Covid-19 на данный момент привито 24 502 человека, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

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Адаптированные вакцины с 12 сентября доступны в поликлиниках и прививочных кабинетах.

По словам председателя правления медицинского центра Veselības centru apvienības (VCA) Стеллы Лапини, в адаптированных вакцинах уровень нейтрализующих антител разных типов омикрон-штамма коронавируса выше, и они разработаны так, чтобы эффективнее защитить от заражения Covid-19.

Прививку от Covid-19 можно совмещать с прививкой от сезонного гриппа.

Людям, желающим пройти вакцинацию, нужно обратиться в практику своего семейного врача или в прививочный кабинет медицинского учреждения. Как и прежде, записаться на прививку можно и на сайте manavakcina.lv.

Согласно рекомендации Государственного совета по иммунизации, сезонная вакцинация против Covid-19 рекомендуется для всего населения и настоятельно рекомендуется медицинскому персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, людям с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, клиентам и персоналу центров социального ухода, беременным женщинам.