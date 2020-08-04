Администрация РД планирует выплатить Rīgas satiksme 900 000 евро в качестве ковид-компенсации

Временная администрация Рижской думы выплатит Rīgas satiksme 900 000 евро в качестве компенсации за убытки, вызванные ковид-кризисом, передает LETA.

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Проект решения предусматривает выплатить муниципальному перевозчику 906 705 евро, увеличив бюджет программы “Услуги общественного транспорта в городе Риге”. Финансирование необходимо, чтобы покрыть убытки, вызванные дополнительными мерами предосторожности, введенным в общественном транспорте из-за Covid-19.

В целом администрация выделила почти три миллиона евро на компенсации различным муниципальным ведомствам, пострадавшим от ковид-кризиса. В их числе - Рижский зоопарк, центр социального ухода “Гайльеэзерс” и Рижский приют. В последних двух учреждениях были констатированы случаи ковида и их сотрудники получили доплату размером в 60% от месячной зарплаты, так как были вынуждены работать в условиях повышенного риска заражения.

Деньги выплачены из рижского резервного фонда. Всего на борьбу с Covid-19 Рижская дума выделила 13 млн евро.