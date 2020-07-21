Администрация Риги: ответственность за мероприятия на ул. Тербатас делят несколько учреждений
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Ответственность за организацию мероприятий на ул. Тербатас делят между собой несколько структурных подразделений Рижской думы, сообщила советник по общественным отношениям временной администрации Рижской думы Яна Енткус.

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Разрешение на проведение мероприятий и торговлю на пешеходной улице дает исполнительный директор Риги, городское строительное управление организует уличную торговлю, а полиция самоуправления обеспечивает порядок и безопасность, пояснила Енткус.

Культурную программу готовят департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с Рижским бюро по развитию туризма. Таким образом, нельзя утверждать, что единственным ответственным органом является исполнительная дирекция Риги.

В данный момент на улице Тербатас отменены все мероприятия до пятницы включительно. Енткус сообщила, что все еще пересматривается запланированная культурная программа, и ее дальнейшее проведение будет согласовываться с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Госполиция завела административное дело о возможных нарушениях в организации мероприятий на улице Тербатас 17 июля. Как сообщалось, во время концерта на пешеходной улице люди массово не соблюдали нормы социального дистанцирования и образовали толпу.

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