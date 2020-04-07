Администрация Рижской думы на этой неделе может принять бюджет столицы на 2020 год

Временная администрация Рижской думы в четверг, 9 апреля, планирует принять бюджет столицы на 2020 год, свидетельствует повестка дня заседания администрации.

В начале этого года бюджет на 2020 год рассмотрели все ответственные комитеты прежней думы, но из-за политических разногласий утвердить его не удалось. После роспуска думы временная администрация заявила, что рассмотрит вопрос, будет ли принятие бюджета оставлено новой думе после досрочных выборов, или же она сама примет бюджет.

На тот момент планировалось, что выборы думы состоятся 25 апреля, но теперь их планируется перенести на 5 сентября.

В соответствии с документами, приложенными к повестке заседания временной администрации, расходы и доходы Риги в этом году планируются в таком же размере, как их уже утвердили комитеты думы до роспуска. Расходы запланированы в размере 1,063 млрд евро, доходы - 940,26 млн евро. Трансферты из государственного бюджета составят 183,70 млн евро.