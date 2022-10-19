Администрация тюрем: заключенные не могут сдавать использованные бутылки в систему депозита

Управление мест заключения (IeVP) сообщило, что в соответствии с действующими правилами заключенные не могут передавать использованные упаковки от напитков в депозитную систему.

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Хотя работу системы депозита обеспечивает оператор системы депозита, критерий, по которым оценивается обязанность продавца принимать упаковку от потребителя – это площадь торгового зала, и он установлен нормативными актами. Тем временем площадь торговых лавок, находящихся в тюрьмах, не так велика, чтобы Закон депозитной упаковки обзязывал торговца обеспечить прием упаковки.

Стоит учитывать, что сейчас в латвийских тюрьмах содержится около 3200 заключенных, и около 71% из них совершают покупки через тюремную администрацию. Соответственно, депозитную упаковку из тюремных камер также должна принимать администрация и в целости и сохранности доставлять в помещения магазина.

При этом по закону заключенные не могут хранить у себя наличные деньги, кроме тех осужденных, которые отбывают срок в "открытых тюрьмах". А в тароматах персона за сданные упаковки получает неперсонализированный купон, которые исполняет функцию платежного средства — и недопустимо, чтобы заключенные хранили у себя чеки, приравниваемые наличным деньгам.

Таким образом для того, чтобы реализовать депозитную систему в тюрьмах, потребуется решение по хранению использованной тары или тары до их передачи, внедрение другой платежной системы и дополнительный персонал, а для реализации всего этого — дополнительное финансирование. Это включает в себя ряд дополнительных проблем, так как из-за ограниченной площади тюремного помещения, санитарно-гигиенических условий и рисков безопасности недопустимо, чтобы в камерах длительно хранилась использованная тара.

Соответственно, необходимо предусмотреть регулирование, отличающееся от правил для остальной части общества, поскольку действующее в настоящее время нормативное регулирование не предусматривает порядок приема депозитных упаковок от заключенных — или наоборот, прописать в законе исключение, чтобы порядок приема депозитной упаковки не распространялся на торговые места в тюрьмах.

Для решения этой ситуации необходимы поправки в Закон об упаковке, предусматривающие исключение, что система залога не применяется к упаковке напитков, которые продаются в тюрьмах. В настоящее время завершено общественное обсуждение и идет процесс межведомственного согласования поправок в закон.

В законе будет прописано, что на заключенных не распространяется депозитная система, потому что это невозможно безопасно реализовать в тюрьмах.