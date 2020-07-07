Административный штраф придется оплачивать в срочном порядке

С 1 июля текущего года, то есть после вступления в силу нового закона об административных правонарушениях установлены жесткие условия по неоплаченным штрафам, напоминает министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Справедливости ради стоит напомнить, что 30-дневный срок уплаты штрафа был оговорен и ранее. Но чаще всего водители не спешили перечислить деньги, а откладывали уплату штрафа до техосмотра, иных действий в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) или необходимости пересечь границу на автомобиле.

Но, если ранее только спустя год после вступления в силу постановления о наложении административного штрафа, оно передается для принудительного исполнения судебному исполнителю, который действует в рамках Гражданско-процессульного закона, то с 1 июля этот срок пересмотрен.

С 1 июля дело передается судебным исполнителем уже спустя 30 дней после постановления. Поэтому можно предположить, что уже в скором времени судебные исполнители будут завалены работой.