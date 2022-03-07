Адресные пособия и отказ от газа в отоплении. Кабмин озвучил меры борьбы с ростом цен на газ

Партии правящей коалиции сообщили, что мерами борьбы с ростом цен на газ станут: выплата адресных пособий жителям с низкими доходами, что скорее всего будет происходить в следующем отопительном сезоне, а также отказ от использования природного газа в теплоснабжении.

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Об этом представители коалиции заявили, отвечая на вопрос, будут ли в Европе введены дополнительные механизмы поддержки населения, потребляющего природный газ, после стремительного скачка цен на природный газ в апреле по сравнению с мартом.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") напомнил, что правительство и Сейм в этом году приняли пакет поддержки для предыдущего повышения цен на энергию на сумму около 450 миллионов евро на текущий отопительный сезон.

В свою очередь, наблюдающийся рост цен на природный газ на внешнем рынке не должен существенно повлиять на ситуацию в текущем отопительном сезоне, отметил глава правительства. В то же время необходимо следить за развитием событий весной и летом, чтобы иметь возможность прогнозировать, какой может быть ситуация следующей осенью и зимой, сказал Кариньш.

Если "гигантский рост цен" продолжится, государство поддержит потребителей природного газа в следующем отопительном сезоне, подчеркнул Кариньш. Политик заявил, что поддерживает мнение главы фракции Attīstībai/Par! в Сейме Юриса Пуце, который заявил, что должны быть адресные льготы для тех жителей, которые больше всего в них будут нуждаться. По этому принципу можно немного видоизменить существующий механизм поддержки, сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что в среднесрочной перспективе известно, как Латвия снизит свою зависимость от российского природного газа и других энергоносителей, импортируемых из России.

Например, уже весной этого года домохозяйствам доступны различные виды поддержки, которые могут перейти с отопления природным газом на отопление гранулами или же при использовании теплонасосов и солнечных батарей, сказал Кариньш. На эти цели доступно финансирование Европейского союза, к тому же в ведении Министерства экономики есть фонды, из которых самоуправления могут получить финансирование, которое поможет перейти с отопления природным газом на отопление древесной щепой.

Кариньш также обратил внимание на то, что правительство уже приняло решение о том, что Latvenergo в течение трех лет сделает крупные инвестиции в области ветроэнергетики.

Глава парламентской фракции Attīstībai/Par! Юрис Пуце отметил, что санкции в условиях долгого существования в зависимости от поставок энергоресурсов из России, выявили самое слабое место Латвии — энергетическую систему.

"Пришло время предпринять шаги, которые помогут нам отказаться от российского природного газа и других российских энергоресурсов, обеспечив стабильность и предсказуемость жителям Латвии в том, что и электричество, и теплоэнергия будут доступны", — подчеркнул Пуце.

При этом он отметил, что краткосрочное решение — поддержка малообеспеченных людей путем оказания помощи на государственном и муниципальном уровнях. В условиях высокой инфляции в ближайшее время должен быть найден эффективный способ поддержки людей с низкими доходами, заявил лидер фракции AP! в Сейме.

Министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") отметил, что один из шагов по оказанию поддержки — перенос запланированной на этот год индексацию пенсий с октября на сентябрь, чтобы пожилые люди могли получить соответствующую прибавку как минимум на месяц раньше.

Ситуация с энергонезависимостью не очень хорошая, поскольку большое количество природного газа поступает от российской компании "Газпром", отметил Эглитис. Он также заявил, что следует решить и вопрос обеспечения стратегических запасов природного газа, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Сейм.

Развитие в Латвии инфраструктуры для сжиженного газа будет обсуждаться на уровне Министерства экономики. По словам Эглитиса, интерес к этой теме проявляют два частных проекта.

С учетом геополитической ситуации и ее значительного влияния на рынок энергоресурсов цена на природный газ в Европе в апреле, согласно текущим прогнозам, будет колебаться в пределах 250-300 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в сегодняшнем сообщении АО Latvijas gāze для биржи Nasdaq Riga.

Согласно информации, опубликованной на сайте оператора газораспределительной системы Gaso, в марте биржевая цена природного газа составляет 81,22 евро/МВтч.