Адвокат Бондарса по делу Latvijas Krājbanka обратился в Европейский суд по правам человека
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Адвокат Мартиньш Квепс, который представляет депутата 13-го Сейма Мартиньша Бондарса, а также Илзе Багатску в деле о взыскании 15 млн евро неплатежеспособного AS "Krājbanka", обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой оценить, рассмотрела ли апелляционная инстанция выдвинутые защитой доводы, сообщил порталу Delfi юрист.

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Квепс заявил, что решение суда, который обязал Бондарса, Багатску и еще пятерых обвиняемых по этому делу совместно выплатить 15 млн евро, не содержал никаких ссылок на аргументы, выдвинутые защитой в кассационном производстве. Он отметил, что решение содержит некоторые аргументы из самой апелляции, но не из суда.

Квепс отметил, что если ЕСПЧ примет решение в его пользу, то может возникнуть ситуация, при которой дело придется рассмотреть в суде заново в связи с появлением новых обстоятельств.

Напомним, что Бондарс и еще шесть бывших членов правления Latvijas Krājbanka обязаны солидарно заплатить 15 млн евро, которые с них требует администратор неплатежеспособности банка KPMG Baltics. Такое решение принял Сенат Верховного суда, отказав в судопроизводстве по кассационной жалобе.

В середине апреля 2019 года Окружной суд Риги полностью удовлетворил требование администратора KPMG о солидарном взыскании 15 млн евро. Эти убытки возникли у банка до начала процесса неплатежеспособности.

Ответчиками по делу являются семь бывших членов правления ликвидируемого сберегательного банка Latvijas Кrājbanka — Иварс Приедитис, депутат Сейма Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

Гражданское дело связано с выдачей двух займов в интересах бывшего совладельца банка Владимира Антонова, заявил представитель истцов Ромуалд Вонсовичс.

В одном случае Latvijas Krājbanka выдал заем кипрской компании Plazmexon Investments Limited (Plazmexon) на покупку яхты Highlander. В связи с этим займом истцы просят солидарно взыскать с ответчиков почти 2 млн евро. Второй эпизод по этому гражданскому делу связан с развитием проекта недвижимости в Санкт-Петербурге. По этому эпизоду истцы требуют солидарно взыскать с бывших членов правления Latvijas krājbanka возникший ущерб в размере более 13 млн евро.

Как сообщалось, в конце 2011 года в Latvijas krājbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), и 23 декабря Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным, а в мае 2012 года начал процесс его банкротства.

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