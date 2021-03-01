Адвокат Лембергса попросил освободить мэра Вентспилса по состоянию здоровья

Марис Грудулис, адвокат осужденного председателя Вентспилсской городской думы Айварса Лембергса, подал в Рижский окружной суд ходатайство о пересмотре примененной к нему меры пресечения в виде ареста по состоянию здоровья мэра, сообщает LETA.

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В суде агентству LETA сообщили, что приговор был вынесен в сокращенном виде и не может быть обжалован по данному уголовному делу.

Ранее судья Ирина Янсоне обращала внимание на то, что мера пресечения в виде заключения под стражу может быть обжалована только вместе с принятием решения в полном виде в порядке апелляции.

Агентство LETA уже сообщало, что в настоящее время ходатайство о подготовке полного приговора по делу подали адвокаты подсудимого Грудулис, Янис Розенбергс и Оскарс Роде, подсудимый Айварс Лембергс, а также прокуратура.

У суда будет 14 дней на подготовку полного приговора, однако при необходимости суд может один раз продлить этот срок.

Рижский окружной суд 22 февраля приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 20 000 евро, а также к конфискации имущества. После вынесения приговора Лемберга арестовали в зале суда.

Лембергс сообщил журналистам, что приговор будет обжалован, и он прогнозирует, что дальнейшие судебные процессы продлятся еще десять лет. Лембергс также будет обжаловать примененную меру пресечения в виде ареста.

Прокурор Юрис Юрисс в передаче Spried ar Delfi рассказал, что общая стоимость принадлежащих политику активов исчисляется сотнями миллионов евро и это самая большая конфискация в истории Латвии. Хотя суд постановил конфисковать его имущество, в том числе недвижимость по месту жительства, Лембергс сообщил, что, пока дело не рассмотрено в апелляционном порядке, имущество остается у него.

Вместе с Лембергсом реальный срок получил его сын Анри, которого приговорили к двум годам и одну месяцу лишения свободы. Деловой партнер мэра Вентспилса Ансис Сормулис получил два года лишения свободы с конфискацией имущества.