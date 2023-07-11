Адвокат о долгих судебных тяжбах: как только начнется процесс, банки от вас отвернутся
Foto: LETA

Несмотря на то, что сроки рассмотрения дел в латвийских судах постепенно становятся короче, проблема длительных судебных тяжб остается. Не последнюю роль в этом играют банки, которые перестают сотрудничать с клиентами при первых же подозрениях о его возможных проблемах с законом. Об этом в интервью программе "Preses klubs" на телеканале TV24 рассказал присяжный адвокат Саулведис Варпиньш.

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Он отмечает, что в целом ситуация в судебной системе улучшилась и продолжает улучшаться. Однако рассмотрение дел все еще может откладываться на месяцы и даже на годы.

"Общество не доросло до того, что любой человек в стране является ценностью – и дело касается не только в судебных процессов", — считает Варпиньш.

Адвокат указал, что проблемы начинаются уже при расследовании, обыске, задержании.

"Например, есть случаи изъятия во время обыска вещей, которые даже не относятся к конкретному судебному разбирательству. После этого люди не могут вернуть свои компьютеры в течение многих лет", — указал адвокат.

И есть и другая проблема — отношение банков.

"Как только начался процесс, банки перестают с вами сотрудничать. Счета закрываются, деньги можно девать куда угодно. Для банков не существует презумпции невиновности — лицо считается невиновным, пока суд не доказал обратное. Банки закрывают [доступ к счетам] сразу. Людям приходится открывать счета в соседних странах", — посетовал Варпиньш.

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