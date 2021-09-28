Адвокат обратилась в полицию, чтобы проверить наличие порнографии в работах Кристиана Бректе
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Адвокат Виктория Яркина обратилась в Государственную полицию с заявлением о возможном наличии детской порнографии в работах художника Кристиана Бректе, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Бректе - автор вызвавшего противоречивые оценки общественности мурала на стене 40-й рижской школы, вдохновленного работами легендарной латвийской художницы Джеммы Скулме в стиле примитивизма.

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Впрочем, Яркина, которая также является членом правления партии Stabilitātei! экс-депутата Рижской думы Алексея Росликова, обратилась в полицию для оценки постов и картин, которые Бректе разместил в социальных сетях.

"Я констатировала, что в публичный доступ выставлены работы художника, часть из которых можно купить. На некоторых изображены несовершеннолетние или малолетние дети, преимущественно девочки. Эти картины, с моей женской точки зрения, возможно содержат элементы порнографии", - пояснила Яркина.

Как сообщает LTV, именно тот факт, что работы можно приобрести, стал поводом для подозрений в распространении детской порнографии. Адвокат рассказала, что получила уведомление о том, что возбужден уголовный процесс по второй части 166-й статьи Криминального закона "о распространении материалов порнографического характера, которые содержат детскую порнографию [..] или удовлетворение половых потребностей в насильственной форме".

В Госполиции не подтвердили и не опровергли факт возбуждения уголовного процесса.

Руководитель фонда Mākslai vajag telpu Катрине Яунупе считает, что возбуждать уголовный процесс против творческого самовыражения художника - это абсурд.

Кристиан Бректе прокомментировал в Facebook: "Никогда не призывал к национальной и расовой вражде или возбуждению ненависти. Искусство напрямую демонстрирует уровень свободы в стране. Если вы не обладаете свободой высказываться в творчестве, это означает, что вы несвободны и других сферах. Искусство - это барометр того, что происходит в экономике, в политике, во всем".

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