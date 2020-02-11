Адвокат Трампа: в Латвии расследуется дело о коррупции, в котором замешан сын Байдена

Частный адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил телеканалу Fox News, что в его распоряжении имеется выданный латвийскими учреждениями документ, свидетельствующий, что в Латвии ведется расследование дела о коррупции, с которым связан Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Журналист Джесси Уотерс спросил Джулиани, есть ли у него документы о сделках Хантера Байдена на Украине, прибавив, что председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм ведет расследование по этому делу.

"Линдси, можешь начинать", — ответил на это Джулиани, добавив, что в его распоряжении есть нечто, "что в то время, когда я был прокурором США, я называл дымящим оружием". По его словам, это сообщение правительства Латвии правительству Украины о том, что идет расследование дела о коррупции, связанного с Хантером Байденом.

"14,8 миллионов долларов идут из Украины латвийскому предприятию, замаскированные под заем. Потом из Латвии отправляются на Кипр, тоже как заем. Оттуда в США, где мы потеряли следы", — рассказал Джулиани.

Агентство LETA пишет о том, что в трансляции интернет-медиа The Blaze на Facebook ведущий демонстрировал копию латвийского документа, выданного, по его словам, "Бюро Прокуратуры Латвийской республики по предотвращению отмывания преступно нажитых средств". Этот документ Рудольф Джулиани отправил в бюро председателя финансового комитета Сената США Чака Грасли.

Латвийское ведомство отправило документ Службе финансового мониторинга Украины, тема письма была Burisma. Там говорилось о том, что сейчас расследуется подозрительная активность латвийского предприятия с таким названием.

"В соответствии с публично доступной информацией предприятие Burisma и его директор Хантер Байден вовлечены в коррупционное дело. Латвийской службе финансовой разведки известны следующие переводы на счета Burisma в Privat Bank", — цитирует написанное ведущий. Из документа следует, что с 2012 по 2015 года компания получила более 14,6 млн долларов США и более 300 0000 евро от компании Wire Logic Technology. Документ датируется числом, когда Трамп еще не стал президентом.

Джулиани заявил Fox News, что у него есть три свидетеля, которые готовы назвать имена по делу Хантера Байдена.