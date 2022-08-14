Аэропорт "Рига" напоминает туристам о правилах ввоза экзотических сувениров

Международный аэропорт "Рига", Департамент охраны природы и Таможенное управление Службы государственных доходов призывают пассажиров быть внимательными и осмотрительными при выборе и покупке экзотических сувениров за границей.

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В рамках совместной информационной кампании в Рижском аэропорту пассажирам напомнят о необходимости соблюдения требований Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), чтобы ввоз сувениров не повлек за собой уголовное наказание и конфискацию сувенира.

Во время поездок в экзотические страны туристам из Латвии рекомендуют заранее проверять, не изготовлены ли выбранные ими сувениры (кораллы, крупные раковины, экзотические напитки с рептилиями в бутылках, косметические средства с экзотическими ингредиентами, изделия из кожи диких животных или украшения и т.д.), на которые распространяются требования CITES (подробнее - здесь).

"Мы хотим, чтобы наши пассажиры были информированы и осведомлены. Мы хотим напомнить им, что забота о защите дикой природы в любой точке мира является обязанностью всех нас. Ответственность за окружающую среду и сохранение биоразнообразия является частью стратегии устойчивого развития аэропорта "Рига", — поясняет начальник отдела устойчивого развития и управления окружающей средой аэропорта Санта Аугусте-Шоле.

Таможенное управление СГД собрало данные об образцах CITES, конфискованных у юридических и физических лиц, и продукции, изготовленной из них.

За последние пять лет перед пандемией, когда в Рижском аэропорту наблюдался самый быстрый рост числа пассажиров, было конфисковано почти 2250 единиц таких запрещенных предметов. В основном это были различные косметические средства, содержащие особые экстракты, или медвежий жир. Среди конфиксованных 160 фрагментов, были кораллы, спиртовые бутылки с исчезающими видами змей, несколько медвежьих шкур, черепа и передние лапы, женские ремешки для часов из кожи крокодила, изделия из палисандрового дерева, бивни моржа, изделия из змеиной кожи, живые среднеазиатские черепахи и живые медицинские пиявки.

Гита Строде, директор отдела охраны природы в Охране природы, подчеркивает: "Иногда сувенир, купленный в путешествии, или кусок коралла, собранный на пляже, могут иметь непредсказуемые последствия. Каждый из нас может попасть в водоворот незаконной добычи или торговле дикими видами. Цель регулирования CITES в том, чтобы способствовать устойчивому использованию диких видов, чтобы популяции этих видов не подвергались угрозе. Есть виды, хорошо размножающиеся в неволе или добытые в дикой природе, существованию этих видов ничего не угрожает. Например, это различные крокодилы или змеи. Если сувениры изготовлены из диких животных, добытых законным и экологически безопасным способом, это подтверждается сертификатами CITES".

"Но стороны, покупая сувениры "с полки", дешево и без документов, подтверждающих их легальное происхождение, каждый покупатель становится винтиком в схеме нелегальной торговли, поскольку спрос движет предложением. Такие действия могут привести к тому, что коммерчески востребованный вид станет очень редким и исчезнет в дикой природе", - поясняет Строде.

Несмотря на ограничения на передвижение во время пандемии, действовавшие два года, сотрудники Таможенного управления СГД в результате проверки продолжали конфисковывать несанкционированные сувениры из видов диких животных, включенных в списки конвенции CITES, в том числе ракушек, кораллов и змей. багаж путешественников.

Даце Бримерберга, начальник отдела мониторинга ограничений и запретов Департамента управления рисками Таможенного управления СГД, призывает путешественников из Латвии не выбирать сувениры из животных или растений исчезающих видов, добытых в дикой природе или незаконным путем.

"Надо быть ответственным, вовремя выясняя, что можно, а что нельзя. Это позволит избежать нежелательных последствий. Туристы должны быть проинформированы, чтобы не стать случайными контрабандистами по незнанию. Для ввоза в Латвию предметов, изготовленных из животных или растений редких видов необходимо получить разрешение на вывоз, выданное надзорным органом CITES в стране приобретения товаров", - добавила Бримерберга.