Аэропорт "Рига" постепенно возобновляет работу

Аэропорт "Рига", который в пятницу вечером из-за метели приостановил взлет и посадку самолетов, в субботу с 06:00 постепенно возобновил безопасную работу взлетно-посадочной полосы.

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В субботу первый самолет из столичного аэропорта вылетел в 06:30 (рейс airBaltic Рига - Дубай). В 06:56 аэропорт принял рейс airBaltic из Таллина.

В ночь на субботу службы аэропорта активно работали, убирали и вывозили снег, чтобы возобновить взлет и посадку самолетов.

В аэропорту подчеркнули, что рейсы возобновляются постепенно, поэтому днем возможны опоздания. Пассажиров просят связываться авиакомпаниями, чтобы уточнить информацию о рейсах. Информация постоянно обновляется и на сайте аэропорта.

Из-за сильного снегопада аэропорт в пятницу вечером закрыл взлетно-посадочную полосу до 06:00 субботы.

В пятницу днем в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки. Из-за происшествия и снегопада аэропорт приостановил вылеты и прилеты до 18:00.