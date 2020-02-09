Аэропорт "Рига" предупредил пассажиров об отмене европейских авиарейсов из-за урагана (дополнено)

Из-за урагана "Киара" в Британии и северной части Европы отменены некоторые входящие и исходящие авиарейсы из аэропорта "Рига", поэтому рижский аэропорт призывает путешественников следить за расписанием рейсов, сообщила представитель аэропорта Лаура Карните.

Она отметила, что из-за урагана уже были отменены некоторые рейсы в Ригу. Также были отменены или задерживаются некоторые рейсы из Рижского аэропорта в европейские аэропорты, преимущественно в британские.

Карните отметила, что Рижский аэропорт не может отследить изменения времени рейсов во всех аэропортах Европы, поэтому призывает путешественников следить за расписанием. В случае переноса времени или отмены рейса пассажирам следует обратиться в авиакомпанию.

Ураган "Киара" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены некоторые авиарейсы, ряд спортивных мероприятий, возникли различные ограничения в движении транспорта.