Аэропорт "Рига" предупреждает о задержках рейсов во вторник
Foto: LETA

Во вторник из-за погодных условий возможны задержки рейсов, сообщил в Twitter аэропорт "Рига".

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Аэропорт призывает использовать возможности онлайн-регистрации и проверять статус своего вылета на сайте авиакомпании или аэропорта либо по телефону 1817 (звонок платный).

Как уже сообщалось, ближайшие дни будут пасмурными, ожидаются осадки, в том числе ледяной дождь. На дорогах может быть гололедица.

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