Аэропорт "Рига" предупреждает о задержках рейсов во вторник

Во вторник из-за погодных условий возможны задержки рейсов, сообщил в Twitter аэропорт "Рига".

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Аэропорт призывает использовать возможности онлайн-регистрации и проверять статус своего вылета на сайте авиакомпании или аэропорта либо по телефону 1817 (звонок платный).

Laikapstākļu dēļ nākamajā diennaktī iespējama lidojumu kavēšanās. Aicinām izmantot tiešsaistes reģistrācijas iespējas un pārbaudīt sava lidojuma statusu aviokompānijas vai lidostas mājaslapā, vai zvanot uz lidostas info tālruni 1817 (maksas zvans). pic.twitter.com/t2vt0pp6z8 — Riga Airport (@riga_airport) December 19, 2022

Как уже сообщалось, ближайшие дни будут пасмурными, ожидаются осадки, в том числе ледяной дождь. На дорогах может быть гололедица.