Аэропорт "Рига" просит пассажиров следить за изменениями в расписании полетов
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Международный аэропорт "Рига" призывает пассажиров следить за актуальной информацией об изменениях в расписании полетов в связи с распространением коронавируса Covid-19, сообщила представитель аэропорта Лаура Карните.

Ирландская авиакомпания Ryanair информировала аэропорт об отмене рейсов в Бергамо (Италия) до 5 апреля. Латвийская авиакомпания SmartLynx отменила предусмотренный на субботу чартерный рейс в Бергамо, а венгерская авиакомпания Wizz Air в период до 23 марта не будет выполнять полеты в Эйлат (Израиль). Со своей стороны airBaltic сообщила об изменениях в расписании, которые затрагивают период до конца мая.

Более подробная информация об изменениях в расписании полетов доступна на сайтах авиакомпаний.

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