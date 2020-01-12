Африканская чума свиней у кабанов в 2019 году выявлялась реже, чем годом ранее
Foto: Shutterstock

Африканская чума свиней (АЧС) у кабанов в прошлом году выявлялась примерно наполовину реже, чем годом ранее, свидетельствуют данные Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).

В целом за прошлый год АЧС была выявлена у 430 кабанов в 70 затронутых инфекцией краях. В 2018 году АЧС была выявлена у 905 кабанов в 86 краях.

Среди поголовья домашних свиней АЧС в прошлом году выявлена всего один раз — на ферме, где содержались 52 свиньи. В 2018 году АЧС была выявлена на десяти фермах, было ликвидировано 16 705 животных.

На большей части территории Латгале, Видземе и Земгале в 2019 году были выявлены лишь отдельные случаи заболевания, а эпицентр АЧС находился на юге Курземе, где инфекция в популяции кабанов выявлялась чаще.

Как отмечает ПВС, уменьшение заболеваемости в 2019 году связано со значительным сокращением популяции кабанов.

Впервые АЧС среди кабанов была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года.

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LETA

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