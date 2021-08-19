Агентство гражданской авиации полностью запретило полеты дронов на Восточной границе
Foto: LETA

Агентство гражданской авиации по просьбе Государственной погранохраны подняла воздушную границу Латвии с Беларусью и Россией до 2896 метров, сообщает ведомство. Таким образом расширена зона ограниченных полетов и запрещены полеты дронов.

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Теперь всё неконтролируемое воздушное пространство до 10 ноября будет в распоряжении Погранохраны. Ограничения введены в связи с ростом попыток незаконно пересечь восточную границу Латвии.

Кроме того, на востоке страны по просьбе Национальных вооруженных сил введены другие временные зоны ограниченных полетов.

Агентство напоминает, что перед полетом дрона необходимо убедиться, что в конкретном месте это разрешено. В противном случае пилоты дронов будут призваны к ответственности. С ограничениями можно ознакомиться здесь.

Агентство гражданской авиации полностью запретило полеты дронов на Восточной границе
Foto: Publicitātes attēli
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