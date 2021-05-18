Агентство гражданской авиации призывает отменить полеты в Израиль

Латвийское агентство гражданской авиации считает воздушное пространство Израиля небезопасным для гражданских самолетов и рекомендует авиакомпаниям отменить полеты в Израиль и не летать над Израилем.

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В связи с нарастанием военного конфликта риск для самолетов слишком велик, подчеркивает агентство, кроме того, беспорядки в самом Израиле также создают опасность для туристов.

Полеты планировалось возобновить уже в ближайшее время, поскольку Израиль успешнее других стран справляется с вакцинацией от Covid-19 и заболеваемость там сейчас небольшая.

Пассажиры, запланировавшие на ближайшее время поездку в Израиль, могут следить за информацией на сайте Агентства гражданской авиации. Агентство настоятельно не рекомендует ехать сейчас в Израиль, потому что большинство авиакомпаний отменяет рейсы, и могут возникнуть сложности с возвращением домой.