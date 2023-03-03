Агентство латышского языка: нужны дополнительные средства на обучение госязыку в детсадах

Чтобы из дошкольных учреждений выпускались дети, говорящие по-латышски, необходимо направить на это финансовые и другие ресурсы, заявила на медиазавтраке "Переход к единой системе образования" главный методист Агентства латышского языка Винета Вайваде.

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По ее словам, в настоящее время латышский язык не используется повседневно в некоторых школах меньшинств, потому что есть учителя, которые слишком слабо владеют латышским языком.

Хотя 2000 учителей ежегодно повышают свою квалификацию и более 2000 учителей проходят курсы латышского языка, учителям по-прежнему не хватает языковых навыков, необходимых для выполнения их работы.

Языковые навыки необходимо улучшать постоянно, сказала Вайваде, добавив, что это возможно только в том случае, если в процессе обучения используется государственный язык.

Директор Даугавпилсской средней школы естественных наук Виталий Азаревич сказал, что переход меньшинств на обучение только на латышском языке будет зависеть от действий администрации учебного заведения, директора и его команды. Без государственной поддержки это невозможно ни финансово, ни физически.

Азаревич уделил особое внимание дошкольным учреждениям, потому что государство финансирует дошкольные учреждения только с пятилетнего возраста, а это означает, что четко не установлено, что детей до пяти лет также нужно обучать латышскому языку.

Говоря о возможностях для педагогов школ нацменьшинств практически выучить разговорный латышский язык, методист Агентства латышского языка Эрика Пикукане рассказала, что учреждение организует различные мероприятия, на которых педагогов заставляют общаться и практиковаться в использовании латышского языка. Агентство организует лагеря для семей, учителей, экскурсии, конкурсы и другие мероприятия.

Директор Лиепайской 3-й основной школы Галина Скоробогатова заявила, что для успешного перехода на обучение на латышском языке необходимо выполнить три условия. Первой предпосылкой является взаимное сотрудничество, например, введение внутреннего аудита в школах.

Вторым условием является поддержка, третьим — личная ответственность человека. Без собственного желания человека меняться и совершенствоваться успешно перейти на обучение на латышском языке не получится.