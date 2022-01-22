Агентство латышского языка подготовило обучающие игру, книгу и конкурсы с призами

Агентство латышского языка выпустило два новых интересных подручных материала для детей, которые изучают язык — игру Esi vērīgs! ("Будь внимателен!") и книгу Parunāsimies! ("Поговорим!"). Также детей приглашают к участию в ежемесячных конкурсах с призами — настольными играми.

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Игра Esi vērīgs! улучшает детские навыки чтения детей и стимулирует точное использование языка. Игрок должен быть внимательным и выбирать те предложения, где нет ошибок. Игра включает в себя 27 тем: аксессуары и обувь; фрукты и ягоды; животные; овощи; одежда; Балтийское море; детский сад; люди; природа; небо; семья; комната; дерево; тело и т.д. В каждой теме игрок должен оценить 15 предложений. Чем точнее сделано задание, тем выше балл по каждой теме получает игрок. Игра закрепляет то, что вы узнали из "Словаря в картинках" (Latviešu valodas bilžu vārdnīcā).

Foto: printscreen

Книга для детей 7-11 лет Parunāsimies! предлагает нам поговорить о том, как у нас дела, что мы делаем, что нам нравится, чего мы боимся, чему радуемся, чему хотим научиться, за что благодарим и о чем просим друг друга. В ней обобщены разные коммуникативные языковые ситуации и соответствующие им диалоги, фразы, которые учат выражать радость, волнение, удивление, страх, поощрение, порицание и другие фразы, полезные в разных бытовых ситуациях ребенка. Книга богато иллюстрирована, что делает диалоги простыми для понимания и для использования в разных случаях. Книгу можно приобрести в Агентстве латышского языка, а также в книжных магазинах по всей Латвии.

Оба методических пособия можно использовать как индивидуально, так и в обучении с родителями, а также в детсадах и начальных классах школ.

Агентство латышского языка проводит ежемесячные конкурсы Клуба языковых игр, на которых дошкольникам и младшим школьникам выдаются разные интересные задания. Среди всех отправителей ответов выявляются 10 участников, которые получают призы — настольные игры. И так каждый месяц.

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