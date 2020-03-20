Агентство латышского языка: сидишь дома — выучи латышский онлайн!
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Сегодня на портале Агентства латышского языка в разделе Māci un mācies latviešu valodu! ("Учи латышский язык и учись!") доступны более 200 мультимодальных материалов для освоения государственного языка онлайн.

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Разработка пособий для изучения латышского языка онлайн началась в 2014 году. В итоге сегодня на портале агентства собралось более 200 мультимодальных (предусматривающих несколько способов реализации) материалов, сгруппированных по целевым аудиториям: для желающих освоить язык предусмотрен раздел Mācies, вспомогательные материалы и методические пособия для педагогов и родителей — в разделе Māci.

В подразделе Vecākiem раздела Māci даны советы по созданию языковой среды, собраны материалы для практического использования.

Раздел Mācies поделен на четыре возрастных категории: до 6, 7-11, 12-15 и 16+ лет. В каждой есть подходящие материалы — игры, азбуки, интерактивные материалы и учебные курсы, комиксы, мультфильмы, учебники и т. д.

Материалы разработаны так, чтобы развивать все аспекты владения языком — чтение, письмо, способность понимать его на слух и говорить на нем, а также возможность пополнить словарный запас и усилить знания грамматики. Всем этим можно заняться тем, кто сегодня не выходит из дома.

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Также Агентство латышского языка приглашает на своем сайте ответить на Вопрос недели: "Что из этого вы советуете прочитать во время коронавирусных ограничений?". Варианты ответов:

  • "Божественная комедия" Данте
  • "Декамерон" Бокаччо
  • “Mežvidus ļaudis” Е. Яншевскис
  • "Трое мужчин в одной лодке" Джером К. Джером
  • "Грамматика латышского языка"
  • “Jaunavu iela” В. Карклиньш.
  • Прочесть все!
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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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