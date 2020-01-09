Агентство латышского языка выпустило детскую игру для мобильных устройств

"Снова в телефоне сидишь?!" — "Да, я учу латышский язык!" По мнению Агентства латышского языка (LVA), примерно так должен звучать диалог между заинтересованным родителем и малышом, который увлечен игрой "Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš", приспособленной как для компьютеров, так и для мобильных устройств.

Игра предназначена для дошкольников и учеников начальной школы. Как пишет LVA, новинка позволит пополнить запас слов, освоить грамматические формы и научит описывать изображения конкретных ситуаций. У игры есть три степени сложности, которые зависят от длины создаваемого предложения — три, четыре или пять слов в одном. Игру можно скачать на сайте LVA в разделе Māci un mācies latviešu valodu — ЗДЕСЬ.

Агентство разрабатывает учебные и методические материалы для освоения языка и помогает в обучении педагогов с 1996 года. Последнее время озаботились созданием современных интерактивных материалов, которые вовлекали бы в изучение языка детей и родителей. В новую игру предлагается играть всей семье — так будет и веселее, и для всех полезно.

До игры Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš" в арсенале были другие веселые пособия для разнообразия языковых уроков — „Valodiņa", „Atrodi burtus!", „Atrodi vārdus!", которые использовались учителями и для самообразования. По статистике, за 2019 год сайт LVA „Māci un mācies latviešu valodu" использовался 1 529 107 раз, "что свидетельствует о широком значении разработанных материалов в освоении латышского языка".

С 2020 года для освоения языка также предлагается словарь с картинками в электронном формате. За всеми новинками предлагается следить на сайте www.valoda.lv.