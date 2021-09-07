Агентство лекарств: сочетание вакцины от Covid-19 и контрацептивов не способствует возникновению тромбов

Одновременное использование вакцин от Covid-19 и противозачаточных средств не ведет к образованию тромбов, хотя возникновение тромбов и указывается как побочный эффект в инструкции к контрацептивам, утверждает Государственное агентство лекарств.

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Государственное агентство лекарств отреагировало на широко обсуждаемую и распространяемую в соцсетях информацию о смерти женщины через 40 дней после вакцинации от Covid-19. В этом случае связь летального исхода и вакцинации не обнаружена, напоминает агентство.

Предрегистрационные исследования показали, что одновременное использование вакцины Covid-19 и противозачаточных средств не способствует образованию тромбов и что между ними нет подтвержденного взаимодействия. Следовательно, использование противозачаточных средств не запрещено и не противопоказано в случае вакцинации против Covid-19.

Многопрофильная группа экспертов, созданная Латвийской академией наук с участием ведущих специалистов страны, оценила зарегистрированный летальный случай после вакцинации и пришла к выводу, что внезапная смерть пациента, вероятно, связана с регулярным приемом гормональных противозачаточных препаратов и тромбоэмболией легочной артерии.

В редких случаях применение этих препаратов вызывает венозную тромбоэмболию легких, которая в 1-2% случаев может привести к летальному исходу.

В оценке данного случая участвовала мультидисциплинарная комиссия из представителей Государственного агентства лекарств, Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здоровья, Государственного центра иммунизации, Института патологий Клинической больницы Пауля Страдиня, а также врачи-специалисты соответствующих отраслей медицины — анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, ревматолог, гематолог, инфекционист-гепатолог и врач неотложной медицины.

Тромбы, образующиеся из-за средств контрацепции, не сравнимы с редкими, необычными тромбами с низким количеством тромбоцитом (тромбы с синдромом тромбоцитопении или TTS), которые в очень редких случаях могут развиваться после использования векторных вакцин от Covid-19.

В течение одного года тромбы могут образоваться примерно у 5-7 из 10 000 женщин, принимающих комбинированные гормональные противозачаточные таблетки, содержащие левоноргестрел, норэтистерон или норгестимат. Тромбы в крови могут образоваться при приеме таких лекарств, как этинилэстрадиол/дроспиренон примерно у 9-12 из 10 000 женщин.

У женщин, которые не принимают комбинированные гормональные противозачаточные таблетки и не беременны, тромбы могут образовываться примерно в двух случаях на 10 000 женщин.

Государственное агентство лекарств напоминает, что любые сообщения о побочных реакциях на вакцины Covid-19 тщательно изучаются, и проведенная на данный момент независимая оценка показывает: в Латвии не было смертей, связанных с вакциной от Covid-19.