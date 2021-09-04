Агентство лекарств: здоровым людям не нужна срочная третья доза вакцины

Существующие на данный момент данные свидетельствуют о том, что полностью привитым от Covid-19 не нужно срочное введение закрепляющей дозы вакцины, сообщает Государственное агентство лекарств со ссылкой на техническое сообщение европейского Центра контроля и профилактики заболеваний.

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В сообщении сказано, что в рамках первичной вакцинации обсуждается дополнительная доза для людей с ослабленным иммунитетом. Латвийский Совет по иммунизации рекомендует дополнительную дозу для людей, чем иммунитет ослаб из-за болезни или терапии, а на уровне правительство обсуждается возможность предлагать дополнительную дозу всем, кто хотел бы укрепить иммунитет против Covid-19.

Дополнительную дозу можно вкалывать спустя 28 дней после получения второй дозы вакцины (или единственной, в случае Janssen) или позже, проанализировав степень иммуносупрессии и в случае необходимости рассмотрев вопрос консилиумом врачей.

"Важно понимать существенное отличие между усиливающей дозой для людей с нормальным иммунитетом и для людей с ослабленным иммунитетом. Некоторые исследования показывают, что дополнительная доза вакцины может улучшить иммунный ответ у иммунокомпрометированных лиц, например, после трансплантации органов, чья первичная реакция на вакцинацию была приглушенной. Обсуждается и дополнительная доза для пожилых людей с повышенным риском заболевания, особенно для жителей учреждений долговременного ухода", — объясняет Агентство лекарств.

Агентство лекарств подчеркивает, что зарегистрированные в ЕС вакцины показывают высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни. Треть взрослого населения ЕС еще не привита. Приоритет — завершить курс вакцинации тех, кто получил одну дозу. Дополнительные меры безопасности — как и раньше, дистанция, мытье рук и маски.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, впрочем, считает, что дискуссии в правительстве о дополнительной вакцинации от Covid-19 не противоречат позиции Государственного агентства лекарств. Он отметил, что в первую очередь дополнительные вакцины могли бы получить люди с ослабленным иммунитетом, в то же время, с учетом запасов вакцин на складах, в стране нет ограничений, чтобы дополнительную прививку не могли получить и другие люди. По словам Кариньша, сейчас в Латвии "фактически неограниченное количество вакцин по сравнению со спросом".

"Если в некоторых странах не хватает вакцин, то у нас есть почти 600 000 доз на складах", — рассказал он на пресс-конференции 3 сентября.