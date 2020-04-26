Агентство занятости приостанавливает программу поддержки для трудоустройства людей с инвалидностью

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране из-за пандемии Covid-19 Государственное агентство занятости приостанавливает программу поддержки предпринимателей для трудоустройства людей с инвалидностью, сообщает агентство LЕТА.

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В рамках проекта работодатели, трудоустраивавшие людей с инвалидностью, могли претендовать на финансовую поддержку от агентства занятости.

Сейчас агентство вместе в Министерством благосостояния пересматривает все свои услуги и мероприятия, чтобы адаптировать их к нынешней ситуации на рынке труда и предоставить помощь как можно большему количеству людей, которых коснулся кризис.

Принимая во внимание распространение Covid-19, Государственное агентство занятости отменило все очные мероприятия, однако продолжает предоставлять информацию о вакансиях и актуальной ситуации на рынке труда, помощь карьерного консультанта и другие услуги.