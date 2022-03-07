Агентство занятости призывает брать на работу школьников

С 7 марта по 8 апреля все филиалы Государственного агентства занятости будут принимать от работодателей заявки на рабочие места для школьников во время летних каникул.

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Подавать заявки нужно в том филиале, которое находится в регионе, где планируется трудоустраивать школьников. Можно подавать заявки электронно: отправить список вакансий и перечень рабочих обязанностей на электронную почту филиала, при этом документ необходимо заверить электронной подписью.

Адреса филиалов можно найти на сайте Агентства занятости в разделе "Контакты", а форму заявки — в разделе "предлагаю работу". Если работодатель хочет создать рабочие места для школьников в нескольких местах, то заявку нужно присылать на общий адрес агентства: nva@nva.gov.lv.

Работодатель получает дотации в размере 50% от зарплаты школьника. Если это школьник с инвалидностью, то работодатель получает сумму, эквивалентную минимальной зарплате. Проверку здоровья школьников оплачивает Агентство занятости. Дотируется также оплата работы куратора школьника. Работодатель должен обеспечить школьнику зарплату, заплатить за него налоги и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Школьника нельзя трудоустроить на зарплату меньше минимальной, то есть 500 евро до уплаты налогов.