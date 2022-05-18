Агитация или нет? KNAB проверит концерты, организованные участниками партии Шлесерса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оценит, являются ли организованные представителями партии "Латвия на первом месте" Йолантой Гулбе-Пашкнвичей и Денисом Пашкевичем концерты "Свет падает" ("Gaisma krīt") в разных городах Латвии предвыборной агитацией или агитацией за референдум, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На концертах граждан призывают подписаться за референдум о внесении поправок в 110-ю статью Конституции.

KNAB следит за соблюдением норм агитации в двух случаях — в предвыборный период и во время народного голосования, а также в случаях предложения законов и европейских гражданских инициатив. Представительница бюро Винета Островска указала, что KNAB обратил внимание на концерты и проанализирует их.

"Порядок отчетности распространяется не только на политические партии, но и на любого агитатора. В свою очередь, бюро обобщает эту информацию и следит за тем, чтоб агитационный порядок и объем расходов, предусмотренных обоими законами, не нарушались", — заявила Островска.

В то же время пока KNAB не может сделать никакие выводы.

В свою очередь, Пашкевич сообщил LTV, что организатором концертного тура является компания Riga Room Agency. Мероприятия являются поддержкой инициативы о референдуме, однако у организаторов нет связи с партией "Латвия на первом месте".

Лидер партии Айнарс Шлесерс ранее также заявлял агентству LETA, что концерты не являются партийными мероприятиями, а он не является их организатором. В то же время Шлесерс поддерживает эти мероприятия, чтобы способствовать сбору подписей за поправки.

Законопроект поправок в 110-ю статью Конституции предусматривает определение в основном законе государства понятия семьи. Среди прочего предлагается уточнить текст Конституции, установив: "Государство охраняет и поддерживает брак — союз мужчины и женщины — и семью, основанную на браке, родстве или усыновлении. Государство защищает права ребенка, в том числе право расти в семье, в основе которой — мать-женщина и отец-мужчина".