Агитация перед выборами в Рижскую думу: KNAB начал семь дел по подозрительным случаям

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило семь дел об административных правонарушениях в связи с возможными нарушениями в период предвыборной агитации.

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В период агитации перед внеочередными выборами в Рижскую думу, который длился с 7 июля до 29 августа, KNAB получило более 100 сообщений о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

KNAB решило углубленно изучить 45 поступивших сигналов, почти половина из них связана с агитацией в интернете.

В семи случаях KNAB нашло основания для возбуждения дел об административном правонарушении. Большинство возможных нарушений было совершено в так называемый период тишины - в день внеочередных выборов Рижской думы и накануне, когда агитация запрещена.

Эти случаи касаются размещения платных агитационных материалов в социальных сетях и прессе, а также с призывами голосовать, рассылаемыми по Whatsapp и электронной почте.

В трех случаях KNAB прекратило проверку из-за отсутствия признаков нарушения. В настоящее время бюро продолжает углубленные проверки и в случае возникновения обоснованных подозрений примет решение о возбуждении новых дел об административных правонарушениях.

Решение о применении штрафов или о прекращении делопроизводства должно быть принято в течение не более четырех месяцев со дня возбуждения дела об административном правонарушении.

Закон о предвыборной агитации за нарушение порядка агитации предусматривает наказание в виде предупреждения или денежного штрафа до 700 евро для физического лица и штрафа до 1400 евро для юридического лица.