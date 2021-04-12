Агрессивные собаки покусали в прошлом году 10 почтальонов
Foto: Tony Alter / cc

В 2020 году из-за агрессивных собак, оставленных без присмотра, пострадали 10 работников почты. В этом году зафиксировано уже три подобных случая, сообщили порталу Delfi в Latvijas Pasts.

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Основная сложность, с которой связываются почтальоны — это сломанные или несуществующие почтовые ящики. Сейчас по всей территории Латвии насчитывается 18 300 ящиков ненадлежащего качества.

С началом теплого сезона на передний план выходит еще одна проблема — агрессивные домашние животные, которые не дают добраться до почтового ящика. Иногда они привязаны на слишком длинные цепи, иногда забор слишком низкий, а ящики иногда так расположены, что до них не добраться, не помешав собаке. В этом случае отправление часто не доходит до адресата — почтальоны не обязаны рисковать своей жизнью ради доставки корреспонденции.

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rus.DELFI.lv

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