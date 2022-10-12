Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила в среду, 12 октября, изъять из поправок к Закону об образовании спорный пункт, который предусматривал, что дети, которые оказывают физическое и эмоциональное воздействие на других учеников, должны уйти на домашнее обучение.
Ранее об этом комиссию попросил президент Латвии Эгил Левитс. По мнению Левитса, домашнее обучение для таких детей практически невозможно, а значит, это будет означать фактически прекращение получения образования. Внимание президента привлекала и критика поправок со стороны омбудсмена, Министерства юстиции, Инспекции по защите прав детей, а также со стороны разных общественных организаций.
"Мы как общество не поможем просто списать тех детей, у которых есть склонность к эмоциональному и психологическому насилию. Им тоже нужна поддержка и помощь, чтобы они могли получить образование и успешно социализироваться, преодолев свои проблемы. Это в наших общих интересах", — заявил Левитс в письме комиссии.
Как ранее сообщалось, 30 негосударственных организаций отправили письмо Сейму с призывом отказаться от этих спорных поправок. По их мнению, они будут провоцировать рост детской преступности, потому что такой ребенок будет больше подвержен рискам в семье и уличной среде, кроме того, он будет отставать от школьной программы.
Авторы письма призвали школы бороться не с детьми, а за достаточную поддержку для детей в школьной среде, которая должна стать безопасной для всех.