Агрессия России вынуждает вузы пересматривать списки почетных званий

На внеочередном заседании Сената Латвийского университета (ЛУ) было принято решение лишить российского миллионера Петра Авена звания почетного доктора, однако в минувший понедельник Сенат не смог лишить звания почетного члена университета Айвара Лембергса, обвиняемого в серьезных коррупционные преступлениях.

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Как отмечает LA, Лембергс был осужден судом первой инстанции 22 февраля 2021 года, но он обжаловал это решение в апелляционном суде. Однако все это время Сенат Латвийского университета не хотел пересматривать решение об отмене звания почетного члена человеку, который, по мнению издания, подрывает престиж этого вуза и не делает чести 60 почетным членам вуза, получивших это звание в период с 1920 по 1944 годы, а также после восстановления независимости Латвии.

Одними из первых это почетное звание получили Райнис и Кришьянис Баронс, Язепс Витолс и Албертс Квиесис, Густав Земгалс и Карлис Улманис и другие.

Лембергс стал почетным членом ЛУ 23 марта 1998 года, и в решении Сената говорится, что это звание было присвоено Лембергсу, председателю Вентспилсской городской думы, "выражая уважение и признание за его огромный вклад в Латвийский университет". О каком конкретно вкладе и достижениях Лемберга в этой связи идет речь глава Сената ЛУ Кристапс Яудземс ответить не смог.

Во время голосования по вопросу лишения Лемберга звания почетного члена ЛУ 14 представителей Сената были "за", 19 воздержались, а четверо оказались "против".

Российский миллионер Петр Авен стал почетным доктором ЛУ 25 марта 2013 года. Такой чести он был удостоен за научный и практический вклад в развитие Латвии и сотрудничество с Россией.

"Сейчас важно выразить нашу солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. Петр Авен поддерживал политику Путина и российскую агрессию в Украине, поэтому он недостоин звания почетного доктора Латвийского университета. Репутация важна для любого университета. Ее трудно заработать, но легко потерять, если мы не будем действовать быстро и решительно в таких ситуациях", — подчеркнул председатель Сената Латвийского университета.