airBaltic доставит из Китая в Латвию миллион защитных масок и респираторов

Авиакомпания airBaltic по запросу Национального агентства здравоохранения доставит в Латвию из Китая примерно один миллион защитных масок для лица и респираторов, чтобы бороться с распространением вируса Covid-19, сообщили DELFI представители перевозчика.

Рейс будет совершен в субботу, 28 марта. Все необходимые формальности с помощью МИД Латвии улажены, и планируется, что груз прибудет в Ригу уже в ночь на 29 марта. Его вес составит более 5 тонн, а объем — 47 кубических метров.

Как сообщалось, за последние сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек, а всего болеет уже 280. В среду выявлены случаи трансмиссии заболевания внутри Латвии — некоторые заболевшие не были за границей и не контактировали с другими больными.

Правительство планирует разработать четыре сценария в зависимости от того, как в Латвии будет распространяться карантин. В одном из сценариев возможно закрытие отдельных населенных пунктов на карантин — будет запрещен въезд, выезд и перемещение по городу.