airBaltic доставит жителей стран Балтии в Ригу из Кипра

По запросу Министерства иностранных дел авиакомпания airBaltic выполнит рейс из Ларнаки в Ригу. Он состоится в четверг, 19 марта, в 13.35 по местному времени. Этим рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров, сообщает пресс-служба airBaltic.

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Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на рейс, позвонив в колл-центр airBaltic по телефону +371 67207771. Цена билета — 289,73 евро с одной единицей зарегистрированного багажа и одной единицей ручной клади.

При резервировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

airBaltic поддерживает связь с Министерством иностранных дел, чтобы координировать спрос и на другие полеты.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" E до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.