airBaltic обеспечит всех пассажиров масками и дезинфицирующими салфетками

После возобновления полетов латвийская национальная авиакомпания airBaltic обеспечит всех пассажиров защитными масками и дезинфицирующими салфеткам. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы авиакомпании сообщает агентство LETA.

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airBaltic отмечает, что готов возобновить полеты как только ограничения, связанные с Covid-19, будут сняты. Возобновление рейсов будет происходить постепенно, сначала пять самолетов Airbus A220-300 будут выполнять полеты по 14 направлениями. Привлечение новых самолетов и открытие направлений будет расширяться каждую неделю.

"Уже сейчас, заботясь о здоровье и безопасности наших сотрудников и пассажиров мы ввели ряд дополнительных мер. Когда полеты будут возобновлены, все пассажиры будут обеспечены масками и дезинфицирующими салфетками. Кроме того, мы будем соблюдать рекомендации всех местных учреждений", — сказано в сообщении компании.

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии действует как минимум до 12 мая. Международное авиасообщение Латвия приостановила 17 марта.