аirBaltic собирается возобновить рейсы в Москву и Киев

После отмены запрета на полеты в третьи страны первыми могут быть возобновлены пассажирские перевозки в Москву и в Киев, выяснило агентство LETA у авиакомпании airBaltic.

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Первые полеты уже запланированы на 28 марта, когда начинается график летнего сезона, но есть возможность, что в Москву и в Киев можно будет поехать еще раньше.

Точные даты возобновления полетов пока неясны, авиакомпания ждет согласования рейсов в ответственных инстанциях. Как только появится ясность, airBaltic объявит даты публично.

С 28 марта авиакомпания собирается возобновить также рейсы в Тбилиси, Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив.

Как сообщалось, правительство решило с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами. В то же время сохраняется условие, что без уважительных причин въезд в Латвию из третьих стран запрещен.