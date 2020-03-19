airBaltic спецрейсами из Лондона и с Мальты доставит в Ригу жителей стран Балтии

Латвийская авиакомпания airBaltic в пятницу, 20 марта, выполнит один рейс в Ригу с Мальты, а также один рейс в Лондон и обратно. Полеты выполняются запросу министерства иностранных дел и с разрешения министерства сообщения Латвии.

Рейс из Риги в лондонской аэропорт Гатвик состоится в пятницу, 20 марта, в 09:00 по местному времени, из Лондона в Ригу - в 11.55 по местному времени. Из Международного аэропорта Мальты рейс запланирован в 14.50 по местному времени. Каждым рейсом в Ригу смогут вернуться до 140 пассажиров.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на эти полеты, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771. Цена билета на полеты в Лондон и обратно - 205 евро, с Мальты - 235 евро, включая одну единицу зарегистрированного багажа и одну единицу ручной клади.

airBaltic поддерживает связь с министерством иностранных дел, чтобы координировать спрос и на другие полеты.

Пожалуйста, обратите внимание, что при резервировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Полный список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну, доступен по данной ссылке и регулярно обновляется. Поэтому находящихся за рубежом латвийцев призывают следить за новостями от министерств и связываться с компанией-перевозчиком по указанным в таблице по ссылке контактным данным. На данный момент крайняя дата известных рейсов — 24 марта.