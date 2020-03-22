airBaltic выполнит репатриационные рейсы из Лондона и Франкфурта

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения Латвии авиакомпания airBaltic выполнит специальные дополнительные рейсы в Ригу из Франкфурта и в Лондон и обратно. Каждым рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров, сообщают в airBaltic.

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Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на эти полеты, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771. Пожалуйста, обратите внимание, что при резервировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

"Если вы хотите вылететь из Риги, у вас должно быть разрешение на въезд в соответствующую страну. Перед тем как обращаться в airBaltic, просим проконсультироваться с компетентными органами по вопросу о вашем праве путешествовать", - отмечают в airBaltic.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Полный список международных пассажирских коммерческих рейсов, которыми латвийцы могут вернуться в страну, доступен по данной ссылке и регулярно обновляется. Поэтому находящихся за рубежом латвийцев призывают следить за новостями от министерств и связываться с компанией-перевозчиком по указанным в таблице по ссылке контактным данным.