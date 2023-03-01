AJ Power Recycling установит еще 500 контейнеров для сбора текстиля

Компания AJ Power Recycling до конца года планирует установить еще 500 контейнеров для сбора текстильных отходов, сообщает LETA. Сумма инвестиций не разглашается.

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За два месяца 2022 года в ходе пилотного проекта фиолетовые контейнеры собрали около 100 000 кг текстильных материалов. Предполагается, что если контейнеров станет больше, то и выбрасывать такие отходы отдельно люди будут больше.

Член правления компании Улдис Скребс сказал, что сейчас в Латвии создание системы раздельного сбора текстиля находится на стадии испытания, анализируется содержание и качество собранных отходов и ищутся возможности их вторичной переработки.

Страны ЕС должны создать систему сбора текстильных отходов к 2025 года, и планируется, что Латвия должна начать это делать уже в этом году. В специальных контейнерах можно оставить ненужную одежду, обувь и другие текстильные изделия. Вещи в хорошем состоянии будут использоваться повторно, а непригодные для использования должны отправляться на переработку.