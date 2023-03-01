AJ Power Recycling установит еще 500 контейнеров для сбора текстиля
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Компания AJ Power Recycling до конца года планирует установить еще 500 контейнеров для сбора текстильных отходов, сообщает LETA. Сумма инвестиций не разглашается.

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За два месяца 2022 года в ходе пилотного проекта фиолетовые контейнеры собрали около 100 000 кг текстильных материалов. Предполагается, что если контейнеров станет больше, то и выбрасывать такие отходы отдельно люди будут больше.

Член правления компании Улдис Скребс сказал, что сейчас в Латвии создание системы раздельного сбора текстиля находится на стадии испытания, анализируется содержание и качество собранных отходов и ищутся возможности их вторичной переработки.

Страны ЕС должны создать систему сбора текстильных отходов к 2025 года, и планируется, что Латвия должна начать это делать уже в этом году. В специальных контейнерах можно оставить ненужную одежду, обувь и другие текстильные изделия. Вещи в хорошем состоянии будут использоваться повторно, а непригодные для использования должны отправляться на переработку.

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