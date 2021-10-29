Айсберг коррупции. KNAB установил арт-объект на берегу Даугавы
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На берегу Даугавы появился "айсберг коррупции". Это часть кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), цель которой — показать негативные последствия коррупции и сделать жителей менее толерантными к ней. Об этом сообщает портал Ls

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По словам начальника бюро Екаба Страуме, часть общества Латвии поддерживает взяточничество и не видит, что каждый случай коррупции косвенно влияет на каждого жителя Латвии.

Айсберг, невидимая часть которого гораздо больше той, что на поверхности, должен символизировать влияние коррупции на общество. "Каждый незамеченный и нерасследованный случай коррупции, участники которого не получают адекватного наказания, увеличивает эту невидимую часть и отнимает у каждого жителя Латвии возможность жить лучше", — поясняет он.

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