Айзкраульская больница, закрытая из-за Covid-19, возобновила работу

Айзкраульская больница, ранее закрытая из-за Covid-19, возобновила работу, сообщила член правления больницы Дзинтра Кришьяне.

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В обычном порядке работу возобновили приемное отделение, лаборатория, дневной стационар и амбулаторное отделение. До конца недели на карантине еще остаются несколько медсестер, но с тем персоналом, который работает, больница сумела полностью возобновить оказание всех услуг.

В понедельник в больницу уже поступило несколько пациентов с направлением семейного врача. Пациентов из других больниц в учреждении пока нет.

Первый случай Covid-19 в Айзкраукльской больнице был констатирован у одной из пациенток перед ее переводом в пансионат. Затем коронавирусом заразились еще примерно 20 пациентов и работников больницы. В течение двух недель медицинское учреждение было закрыто.