Академик: смертность мужчин от коронавируса почти в два раза больше, чем женщин

Смертность мужчин от вызываемого новым коронавирусом заболевания Covid-19 почти в два раза больше, чем женщин, сообщил на дискуссии в Латвийской академии наук (ЛАН) председатель отделения химии, биологии и медицинских наук Петерис Трапенциерис.

"К счастью для нас, вирус не страшный, но заразный", — сказал он.

По словам академика, имеющиеся на данный момент статистические данные показывают, что смертность от Covid-19 среди женщин составляет 2,85%, а среди мужчин — около 4,7%. В первую очередь в группу риска входят люди старше 65 лет.

Как отметил Трапенциерис, позитивная тенденция состоит в том, что в целом количество больных Covid-19 в мире уменьшается. Такая тенденция, по словам академика, наблюдается с середины февраля.

Также наблюдается положительная тенденция по числу выздоровевших пациентов — в целом из примерно 95 000 заболевших сейчас выздоравливает около 3000 пациентов ежедневно.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии был подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжает лечение дома.