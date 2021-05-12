Академия культуры впервые набирает единый актерский курс для Русского и Национального театров
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Латвийская Академия культуры в сотрудничестве с Рижским русским театром им. Михаила Чехова и Латвийским Национальным театром объявляет о наборе первого в истории учебного заведения интернационального актерского курса.

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Студенты получат возможность учиться у опытных преподавателей ЛАК и выдающихся режиссеров, таких как Индра Рога, Михаил Груздов, Элмарс Сеньковс, Карлис Круминьш и другие.

Среди преподавателей будет и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат многочисленных театральных премий, бывший художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной, а ныне — художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Сергей Голомазов — опытный педагог, профессор, уже много лет преподающий в ГИТИСе.

Рижский русский и Национальный театры надеются на пополнение творческих коллективов и приглашают всех, кого манит театральная игра и магия создания образов, попробовать свои силы.

Вступительные экзамены пройдут с 12 по 19 июля. Соискателям предстоят четыре тура "творческого конкурса" Руководитель курса — профессор Янис Силиньш. Набирают 16 бюджетных и 6 платных мест (возможны изменения). Стоимость — 2200 евро в год. Для получения специальности учиться потребуется 4 года. Преподавание — на латышском языке.

Подробности — на сайте ЛАК.

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