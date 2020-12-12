Акции протеста в Риге: Гиргенс, Винькеле и Стакис поблагодарили полицию за профессионализм

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр здравоохранения Илзе Винькеле и мэр Риги Мартиньш Стакис поблагодарили полицию за профессионализм во время мероприятий по обеспечению порядка на двух акциях протеста, которые прошли в эту субботу в центре столицы Латвии.

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За порядком на акциях протеста на Набережной 11 ноября и возле Памятника Свободы следили сотрудники Госполиции, а также Рижской муниципальной полиции.

"Главное, что удалось не допустить обострения ситуации. Нападение на полицейского, исполнявшего свои обязанности, заслуживает особого осуждения. Надеюсь, что за умышленное нарушение ограничений, связанных с Covid-19, всех призовут к ответственности", — отметил Стакис.

Поблагодарила полицию и глава Минздрава Илзе Винькеле. В микроблоге Twitter она признала, что напряжение велико, и все устали.

Поддержал полицию и премьер-министр Кришьянис Кариньш, который отметил, что понимает все опасения и трудности, вызванные пандемией Covid-19, но призвал общество сохранять единство, потому что "вместе мы победим эту болезнь, мы станем сильнее".

В свою очередь, вице-мэр Риги Линда Озола указала, что организаторы мероприятия на Набережной 11 Ноября умышленно вводили в заблуждение относительности количества участников акции, подвергая подобным образом здоровье и жизни людей риску во имя своих эгоистичных политических целей.

Как уже сообщалось, в субботу, в 12.00 на Набережной 11-го ноября прошло собрание противников введенных из-за распространения вируса ограничений, организованное президентом Клуба защиты окружающей среды Арвидом Улме. На него пришли, по одним подсчетам около 400-500 человек, по другим — около 1 000. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришли без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали. Во время мероприятия произошли задержания.

В 15.00 возле Памятника Свободы акцию протеста организовало объединение "Стабильности — да!". Также было заявлено, что на мероприятие в соответствии с правилами для сдерживания пандемии Covid-19 соберутся 25 человек, однако это требование было нарушено.