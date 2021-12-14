Акция Гобземса у Рижского замка: возбуждено 10 административных и четыре уголовных дела

В связи с нарушениями, зафиксированными в ходе организованной оппозиционным политиком Алдисом Гобземсом акции протеста у Рижского замка в понедельник вечером, возбуждено десять административных и четыре уголовных дела, сообщили агентству LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

14 человек были задержаны и доставлены в отделение для проведения процессуальных действий, в том числе около 23:00 один человек был задержан за невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов и нападение на сотрудника полиции.

Также будет оценена ответственность организаторов и вовлеченных сторон.

По наблюдениям агентства LETA, после полуночи на акции протеста у Рижского замка все еще оставалось несколько десятков человек.

Два человека из одной компании задержаны за несоблюдение общепринятых норм. Группа из пяти человек задержана за хулиганство на площади Пилс: сначала задержали двух человек, а через некоторое время - остальных троих, применив слезоточивый газ.

Один человек задержан за запуск петард у Рижского замка, еще один - за нападение на сотрудника полиции самоуправления Риги. Нарушитель толкнул полицейского и пытался сбить его с ног.

Полиция также задержала двух человек за нарушение правил управления дроном и передвижение с косой.

Также стало известно, что пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Его доставили в медицинское учреждение, обстоятельства случившегося выясняются.

Около 17 часов на акцию собрались более 1000 человек, полиция говорила о 600 участниках.

Гобземс пробыл в районе площади Пилс примерно семь часов и покинул место проведения мероприятия после 00.00 вторника.

Ранее уже сообщалось, что во время встреч со своими сторонниками, а также в соцсетях Гобземс выступает против разделения общества на вакцинированных и невакцинированных (при этом теперь он уже не против прививок от Covid-19 как таковых, но против "обязательной вакцинации"); против коррупции в руководстве страны и против конкретно правительства Кришьяниса Кариньша. В частности, Гобземс утверждает, что у правительства есть неделя для того, чтобы подать в отставку.

В течение недели Гобземс проводил турне по всей Латвии, встречаясь со своими сторонниками. Политик посетил 15 городов, трижды был задержан, на него заведено несколько десятков административных процессов. Кульминация акции, которую Гобземс называет "Рододендрон", должна пройти 13 декабря у Президентского замка в Риге.

Рижское самоуправление приняло решение не согласовывать акцию, поскольку не получило уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами. В муниципалитете отмечают, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии. Городские власти пришли к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.

Госполиция в понедельник опубликовала призыв не принимать участия в акции Гобземса "Рододендрон". В Латвии все еще действуют ограничения на собрания в связи с эпидемиологической ситуацией. Полиция напоминает, что призывы собраться и сами собрания, на которых присутствует больше разрешенного количества лиц, являются правонарушением со всеми вытекающими из этого последствиями.

"Сотрудники Госполиции в соответствии с возложенными на них обязанностями и задачами должны обеспечивать общественный порядок, бороться с преступностью, то есть предотвращать и пресекать различные правонарушения. Полицейские не должны допускать бездействия в таких случаях", — заявил начальник Госполиции Армандс Рукс. Он также обратился к жителям Латвии с призывом быть понимающими, терпимыми и не поддаваться на провокации. Полиция, по словам Рукса, готова к любому сценарию развития событий.

Судя по лозунгам и используемой риторике, Гобземс концентрирует вокруг себя протестный электорат: людей, которые недовольны как связанными с пандемией Covid-19 ограничениями, так и ситуацией в стране в целом. Сам политик подтверждает это: в интервью Rīga24 он заявил, что акция Rododendrs объединит всех недовольных нынешней ситуацией в стране жителей Латвии. "Думаю, что там (13 декабря у Президентского замка — Ред.) будет очень большая часть общества, тысячи человек", — заявил он. Однако, судя по видеотрансляциям, на митинги в городах Курземе, в основном, собиралось несколько десятков человек.

Гобземс работает как на латышскую, так и на русскую аудиторию: в соцсетях он активно ведет аккаунты на обоих языках.

Следует отметить, что Алдис Гобземс готов взять на себя формирование нового правительства и стать премьер-министром Латвии. В то же время, как свидетельствуют данные октябрьского опроса SKDS, Гобземс являлся самым неприемлемым для жителей Латвии кандидатом в премьеры — такого мнения придерживались 74,6% опрошенных. В том же октябре рейтинг партии "Закон и порядок" Гобземса составлял 2,2% (месяцем ранее — 3,7%). Падение рейтинга новой партии произошло на фоне ужесточения политики вакцинации и принятия решения о введении в конце октября локдауна.